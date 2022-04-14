Украине нужно еще больше оружия уже и сейчас, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще больше оружия. Глава государства подчеркнул, что Украине необходимо оружие прямо сейчас.

Зеленский просит ускорить поставки оружия

Зеленский снова призывал поставлять Украине больше оружия. Он сказал, что на данный момент оружие поставляют не достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.

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Вместе с тем президент обратил внимание, что США, Великобритания и некоторые страны Европы помогают Украине.

США, Великобритания, некоторые европейские страны – они пытаются помочь и помогают,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, Украине нужно оружие сейчас.

"Но все равно нам это нужно быстрее, быстрее и быстрее. Ключевое слово сейчас", – резюмировал он.

Кстати Украине быстро нужно оружие, – МИД Германии

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