Снарядный голод чувствуется: Подоляк сказал, какое оружие нужно Украине

Украине очень нужны дальнобойные ракеты. Речь идет о ATACAMS или Storm Shadow, SCALP или TAURUS. И говорить об их наличии нужно не на когда-нибудь, а здесь и сейчас.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Такое оружие необходимо в большом количестве – от полутора до двух тысяч единиц.

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"Это будет означать достижение определенного паритета, ведь Россия использует разнообразные ракеты. Нам нужны ракеты с дальностью 200, 300, а лучше 500 километров, потому что именно на таком расстоянии расположены ключевые места, из которых подвозят ресурсы для атаки на Украину", – подчеркнул Подоляк.

Снарядный голод

Военные Вооруженных Сил Украины используют от 5, а иногда и до 10 тысяч снарядов тяжелых калибров. Поэтому ощущается определенный снарядный голод. Россия имела возможность длительное время накапливать такой вид оружия.

Россия заранее готовилась к войне, уничтожая склады в Украине, Болгарии и Чехии. Они искали возможность уменьшить снабжение Украины снарядами тяжелых калибров,

– объяснил чиновник.

Михаил Подоляк об оружии для Украины: смотреть эксклюзивное интервью

Наладить производство в объемах, необходимых Украине, и в короткие сроки невозможно. Впрочем, наша страна работает над этим.

"Также нам нужно увеличить наши возможности для ремонта бронетехники. Из-за вражеских минных полей наша бронетехника нуждается в более мобильной ремонтной логистике", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Заминированные россиянами поля и леса – одна из самых больших проблем для наших военных. Это значительно замедляет движение вперед. Поэтому оружие и техника, что позволит бороться с последствиями действий оккупантов, тоже крайне необходимы Украине.

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