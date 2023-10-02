"Нам бы Gepard побольше": в Воздушных силах рассказали, чем нужно усилить ПВО

Украина нуждается в усилении средств противовоздушной обороны. В воздушных силах подчеркнули, что это необходимо для успешного отражения российских атак.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что нам нужно больше ЗРК Gepard. Так он прокомментировал отражение атак России осенью и зимой.

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ПВО делает все возможное

По словам Игната, Украина сегодня зависит от поддержки со стороны Запада.

Противовоздушная оборона делает все возможное и будет делать дальше все возможное. Вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи. Надо иметь чем это делать,

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украина не может производить ракеты класса земля-воздух. Он подчеркнул, что находящиеся в Украине ракеты к системам Nasams, IRIS-T, Patriot нам нужны будут в большем количестве, если враг будет увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами.

"А также ПВО малого радиуса действия. Нам бы Gepard побольше", — отметил представитель Воздушных сил.

Украине нужны мобильные группы ПВО

Необходимость усиления ПВО в эфире телемарафона также подтвердила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, имеющиеся средства следует использовать рационально.

Преимущественно есть работа мобильных огневых групп. Их нужно очень много, чтобы рассредоточивать по всем направлениям,

– сказала Наталья Гуменюк.

Она также рассказала, что враг запускает дроны-камикадзе по сложной траектории.

Россия в сентябре запустила по Украине более полу тысячи дронов