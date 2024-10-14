Байден может повлиять на лидерские позиции европейских стран по помощи Украине

В Украине ожидали, что "Рамштайн" станет событием, где партнеры объявят о важных решениях по поддержке нашего государства. Однако заседание перенесено на неопределенную дату.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что оружие, которое нужно Украине для получения преимущества на поле боя есть только в Соединенных Штатах Америки. Финансовые ресурсы для изготовления необходимого количества также сосредоточены там.

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План победы Украины

Максим Джигун считает, что любой план победы для завершения войны в Украине сложно реализовать без поддержки США.

Соединенные Штаты Америки играют ключевую роль, поэтому мы на них ориентируемся. Поэтому президент Украины в первую очередь полетел в США, где демонстрировал план победы,

– сказал он.

Джо Байден понимает, что любые резкие шаги по решению российско-украинской войны, приглашение Украины в НАТО, предоставления новых разрешений активно бы использовались республиканцами для того, чтобы дискредитировать демократов.

Интересно. Михаил Подоляк объяснил, что перенос "Рамштайн" из-за урагана в США не является проблемой, ведь не повлияет на содержание события. Он подчеркнул, что на заседании в политически-военном формате будут приняты основные решения о помощи Украине и это подготовит основу для будущего Саммита мира.

По мнению политолога, если бы "Рамштайн" состоялся, то решение, которые там было бы принято, никто не выносил на всеобщее обозрение.

"А что касается прорывных решений, то, я думаю, это возможно в период от ноября до января (после выборов в США – 24 Канал). Именно тогда на Байдена не будут давить оппоненты", – высказался он.

Европейские партнеры Украины

Максим Джигун предположил, если Байден и стремится к решительным действиям по поддержке Украины, то в США никто не согласует этого после выборов, ведь там будут решать внутренние проблемы.

Поэтому то, что будут обсуждать на "Рамштайн", если он состоится после 5 ноября, будет символическим. Возможно, Байден подтолкнет других союзников (из Европы – 24 Канал) предоставить Украине разрешения и дальнобойное оружие для ударов по России. В США не смогут этого сделать, а вот поощрить принять такое решение немцев, британцев или французов – да,

– добавил политолог.