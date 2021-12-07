В Украине обнародовали список товаров, которые нельзя вывозить из Крыма

Приказ об ограничении товаров Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вступил в силу 7 декабря. Цель – упростить пересечение административной границы с временно оккупированным Крымом для гражданских лиц.

Приказ утвердил перечень и объемы (стоимость, вес, количество) товаров, для которых есть ограничение или запрет перемещения. Кроме того, определили, что в список личных вещей, которые можно ввозить из Крыма, входят товары в ручной клади и сопровождающем багаже.

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В список запрещенных товаров вошли:

оружие и боеприпасы;

наркотики, психотропные вещества;

электроловильные системы;

технические средства тайного получения информации;

радиоэлектронные средства;

пестициды и агрохимикаты;

ядовитые вещества;

запчасти для грузового транспорта;

промышленное оборудование;

строительные материалы;

военную форму;

печати и штаммы.

Ограничения в отношении физических лиц

Если у физического лица есть груз или ручная кладь, то оно может без ограничений ввозить вещи с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию. Стоимость вещей, которые уже везут с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории, не должна превышать эквивалент 10 тысяч гривен, а вес – 75 килограммов на человека.

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Приказ нормирует порядок перевозки наличных средств физическими лицами. Ограничение составляет 100 тысяч гривен. Если же сумма больше, то человек должен предоставить документ о происхождении средств.

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