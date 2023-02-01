Leopard для Украины: сколько танков передаст Испания в рамках первых поставок
1 февраля 2023, 10:46Читати новину українською
Источник:El País
Испания согласовала передачу танков Украине. В настоящее время Минобороны страны ведет переговоры с промышленностью по срочному восстановлению Leopard.
Кстати, Испания планирует отправить Украине Leopard уже весной 2023 года. Ранее сообщалось, что Мадрид может предоставить более полусотни танков.
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Сколько танков Испания хочет передать Украине
Как стало известно, Украина может получить от четырех до шести отремонтированных танков Leopard 2A4 от Испании в рамках первой поставки.
В настоящее время Минобороны Испании проводит переговоры с промышленностью по срочному восстановлению танков.
Как Испания помогает Украине
- Украинцы в Испании могут получить до 500 евро пособия. Подать заявку на получение пособия можно до 31 мая 2023 года.
- 27 января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала поставки танков Leopard в Украину.
- По словам Роблес, Мадрид может передать Украине 53 танка Leopard 2 A4. Однако она отметила, что не все из них, к сожалению, исправны.
- Более 200 украинских военнослужащих пройдут обучение на базе ВПС вблизи Мадрида. Часть украинских бойцов будет учиться на системе ПВО HAWK.
- Кстати, за период с 9 марта по 28 декабря в Испании было оформлено почти 161 тысячу временных защит для граждан Украины.