Чтобы не попасть под удар россиян: как ВСУ могут использовать первые F-16

Украина получила первые F-16, ориентировочно в количестве 6 единиц. Хотя по оценке экспертов этого мало, однако влияние этих самолетов на линию фронта все-таки будет. В общем новость о передаче ВСУ американских истребителей стоит рассматривать в комплексе.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что уже есть информация, что Пентагон будет передавать Украине соответствующее современное вооружение.

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В первую очередь F-16 будут применять для сбивания крылатых ракет

Ракеты и весь арсенал, который предусмотрен для этих самолетов, стоит очень дорого. По словам Нарожного, его не хватает у партнеров Украины, ведь это не то оружие, которое есть в огромном количестве.

Также была важная новость 2 месяца назад, когда Швеция сообщила, что передает нам самолеты ДРЛС. Без этого типа самолета F-16 можно было бы применять, но это был бы существенный риск их сбивания,

– объяснил Нарожный.

Военный эксперт отметил, что с большой вероятностью самолеты F-16 Украина начнет использовать на территории Украины для сбивания крылатых ракет, дронов, для запуска ракет типа HARM. Последние – это противорадарные ракеты с большим радиусом действия, которые могут уничтожать очень дорогие российские радары.

Количество переданных Украине самолетов F-16 – маловато

Если F-16 будут применяться вблизи линии соприкосновения, то будет высокий риск того, что противник их уничтожит. Это подчеркнул Нарожный, ведь у врага очень плотно построена система ПВО с большим радиусом действия: от 60 до 380 километров (С-300, С-400). Поэтому F-16 будут применять в глубине украинской территории для сбития крылатых ракет, в частности Х-101, Х-59 и "Калибров".

По словам военного эксперта, маловероятно, что F-16 будут использовать для ударов КАБами, например JDAM. Для этого надо будет подойти очень близко к линии фронта, на расстояние 50 – 60 километров, а это огромная угроза сбития F-16.

Влияние на линию фронта от F-16 будет, потому что Украина начнет "выносить" вражеские радары, а это является сердцем системы ПВО. Но использовать F-16 для сбивания вражеских самолетов-носителей КАБов мы их сейчас вряд ли будем, да и 6 единиц F-16, к сожалению, этого мало

– считает Нарожный.