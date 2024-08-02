Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що вже є інформація, що Пентагон буде передавати Україні відповідне сучасне озброєння.

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Першочергово F-16 застосовуватимуть для збиття крилатих ракет

Ракети та весь арсенал, який передбачений для цих літаків, коштує дуже дорого. Зі слів Нарожного, його не вистачає у партнерів України, адже це не та зброя, яка є у величезній кількості.

Також була важлива новина 2 місяці тому, коли Швеція повідомила, що передає нам літаки ДРЛС. Без цього типу літака F-16 можна було б застосовувати, але це був би суттєвий ризик їхнього збиття,

– пояснив Нарожний.

Військовий експерт зазначив, що з великою ймовірністю літаки F-16 Україна почне використовувати на території України для збиття крилатих ракет, дронів, для запуску ракет типу HARM. Останні – це протирадарні ракети з великим радіусом дії, які можуть знищувати дуже дорогі російські радари.

Кількість переданих Україні літаків F-16 – замала

Якщо F-16 будуть застосовуватися поблизу лінії зіткнення, то буде високий ризик того, що противник їх знищить. На цьому наголосив Нарожний, адже у ворога дуже щільно побудована система ППО з великим радіусом дії: від 60 до 380 кілометрів (С-300, С-400). Тому F-16 будуть застосовувати вглибині української території для збиття крилатих ракет, зокрема Х-101, Х-59 і "Калібрів".

Зі слів військового експерта, малоймовірно, що F-16 будуть використовувати для ударів КАБами, наприклад JDAM. Для цього треба буде підійти дуже близько до лінії фронту, на відстань 50 – 60 кілометрів, а це величезна загроза збиття F-16.

Вплив на лінію фронту від F-16 буде, бо Україна почне "виносити" ворожі радари, а це є серцем системи ППО. Але використовувати F-16 для збиття ворожих літаків-носіїв КАБів ми їх зараз навряд чи будемо, та й 6 одиниць F-16, на жаль, замало

– вважає Нарожний.