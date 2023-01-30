Приставили к горлу нож: будут судить чеченца, который допрашивал несовершеннолетнего на Киевщине

В Украине будут судить командира войск нацгвардии России по Чеченской Республике. Его обвиняют во взятии в заложники и применении пыток к гражданским.

Так, оккупант совершал преступления на территории Киевской области. Он взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня.

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В Украине будут судить чеченца-преступника

Как стало известно, захватчик во время временной оккупации поселка Бабинцы Киевской области со своими сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Угрожая украинцу оружием, оккупант требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны.

Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где по его приказу военнослужащие России схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

После этого парня посадили в бронированный автомобиль и возили по поселку, требуя предоставить информацию о ВСУ.



Чеченец, совершавший преступления в Киевской области / фото Офис генпрокурора

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