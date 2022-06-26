Украине помогает воевать тайная сеть "командос" из США и их союзников, – NYT
Источник:The New YorkTimes
Тайная сеть "командос" из США и других стран НАТО помогает украинским военным бороться с российскими оккупантами. Они контролируют предоставление оружия, собирают разведданные и учат защитников.
Способность Украины уничтожить российских оккупантов зависит от помощи других стран мира. В частности, помощь скрытой сети иностранных спецназовцев и шпионов.
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ВСУ помогает воевать тайная сеть "командос" из США и союзников
По словам американских и европейских чиновников, Вооруженным Силам Украины в войне против российских оккупантов помогает тайная сеть "командос" из США и других стран. Сотрудники спецподразделения помогают контролировать предоставление оружия, разведданных и обучают украинских военных.
Большая часть этой работы проходит за пределами Украины, в том числе на армейских базах в Германии, Франции и Великобритании. В администрации Байдена заявили, что не будут вводить своих военных в Украину, однако некоторые сотрудники ЦРУ продолжили тайно работать в Киеве, направляя разведывательные данные, переданные Соединенными Штатами.
В то же время, в Украине также работают несколько десятков спецназовцев из других стран НАТО, в частности из Великобритании, Франции, Канады и Литвы. США отозвали 150 своих военных инструкторов до начала полномасштабной войны, однако "коммандос" союзников либо остались, либо уезжали из страны после вторжения.
Они обучают и консультируют украинские войска насчет организации наземного канала для транспортировки оружия и другой помощи. Коммандос также консультируют украинские штабы в других частях страны по зашифрованным каналам связи.
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США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
- Комитет Сената США 22 июня проголосовал за признание России страной-спонсором терроризма. Далее это решение должно одобрить администрация президента Джозефа Байдена.
- Еще 9 мая сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил одобрить эту резолюцию. Со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь. Таким образом Россия может стать пятым государством в американском списке стран-спонсоров терроризма, среди которых уже есть Сирия, Куба, Северная Корея и Иран.
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что положительное решение США по этому поводу очень важно. Ведь признание России страной-спонсором терроризма позволит запустить дополнительные механизмы санкций. Поскольку главная цель любых санкций – остановить войну.
- В США есть немало сторонников Украины, выступающих за принятие соответствующей резолюции. В частности, глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с украинской делегацией выразила поддержку резолюции.
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