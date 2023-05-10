Будут защищать Киев и Север: ВСУ создают новые мобильные группы ПВО

Россия продолжает атаковать ракетами Украину. Поэтому в Киеве и на Севере решили создать мобильные огневые группы противовоздушной обороны.

Таким образом Украина пытается найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям. Также наши защитники пытаются сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту объектов критической инфраструктуры.

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В Украине создают новые мобильные группы ПВО

Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что 10 мая была проведена передача новой партии внедорожников для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами Севера и северо-запада Украины.

Вместе победим!

– подчеркнул Наев.

Как выглядят мобильные группы ПВО: смотрите видео

Как работают мобильные группы ПВО

Недавно военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Киевской области территориальная оборона имеет мобильные группы, созданные на базе подразделений территориальной обороны, они уезжают, когда объявляется тревога. Используют разные средства, преимущественно пулеметы для борьбы, в частности, с дронами.

К тому же используются прожекторы и другие средства, а также сбивают крылатые ракеты.