Пора выгонять российские войска: почему Украине крайне важно в первую очередь деоккупировать Крым

Неспокойная ночь в Крыму. 24 апреля временно оккупированный Севастополь якобы "атаковали надводные БПЛА". Об этом сообщал так называемый мэр города Михаил Развожаев. Таким образом могла происходить разведка украинских сил обороны для очень важных действий.

Это в эфире 24 Канала предположил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, вероятно, что уже летом произойдут наступательные действия со стороны Украины.

Смотрите также В Севастополе ночью слышали взрывы: оккупанты говорят об "атаке надводными беспилотниками"

Разведка – тоже подготовка

По словам Романа Свитана, подобные надводные дроны выполняют роль разведки и сейчас она нужна, чтобы "прощупать линию обороны".

Через несколько недель, вероятно, может быть массированный удар с помощью и подводных, и надводных, и воздушных дронов. Будем работать по Крыму, потому что пора выгонять российские войска. Я думаю, летом будем стараться выполнить эту задачу по суше. Начинается плавное движение подготовки к наступательным действиям. И разведка – это тоже подготовка,

– сказал военный эксперт.

Роман Свитан о взрывах в Севастополе: смотреть видео

Крым важно деоккупировать

Именно деоккупация Крыма, а не перерезание сухопутного коридора важна для успешных дальнейших действий в войне, считает спикер. Украине очень нужно оружие.

"Мы не можем оставить россиянам Крым и двигаться на Донбасс. Произойдет то, что в прошлом году – они выйдут из Крыма и ударят нам в спину. Мы не можем иначе. Туда можно не заходить, если бы у нас были ATACMS. Тогда мы бы уничтожили все стационарные российские объекты. Проще было бы двигаться. Но достаточного количества оружия нет", – отметил военный эксперт.

Предполагается, что информацию о Крыме, едва ли не впервые правдивую, уже могли доложить Владимиру Путину. И это очень важный звоночек.

"Деоккупация начнется с территории Крыма – если эту информацию уже донесли Путину, то они действительно в это верят и понимают логику развития событий", – резюмировал Свитан.

Ситуация в Крыму: последнее