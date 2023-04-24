Пора выгонять российские войска: почему Украине крайне важно в первую очередь деоккупировать Крым
Неспокойная ночь в Крыму. 24 апреля временно оккупированный Севастополь якобы "атаковали надводные БПЛА". Об этом сообщал так называемый мэр города Михаил Развожаев. Таким образом могла происходить разведка украинских сил обороны для очень важных действий.
Это в эфире 24 Канала предположил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, вероятно, что уже летом произойдут наступательные действия со стороны Украины.
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Разведка – тоже подготовка
По словам Романа Свитана, подобные надводные дроны выполняют роль разведки и сейчас она нужна, чтобы "прощупать линию обороны".
Через несколько недель, вероятно, может быть массированный удар с помощью и подводных, и надводных, и воздушных дронов. Будем работать по Крыму, потому что пора выгонять российские войска. Я думаю, летом будем стараться выполнить эту задачу по суше. Начинается плавное движение подготовки к наступательным действиям. И разведка – это тоже подготовка,
– сказал военный эксперт.
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Крым важно деоккупировать
Именно деоккупация Крыма, а не перерезание сухопутного коридора важна для успешных дальнейших действий в войне, считает спикер. Украине очень нужно оружие.
"Мы не можем оставить россиянам Крым и двигаться на Донбасс. Произойдет то, что в прошлом году – они выйдут из Крыма и ударят нам в спину. Мы не можем иначе. Туда можно не заходить, если бы у нас были ATACMS. Тогда мы бы уничтожили все стационарные российские объекты. Проще было бы двигаться. Но достаточного количества оружия нет", – отметил военный эксперт.
Предполагается, что информацию о Крыме, едва ли не впервые правдивую, уже могли доложить Владимиру Путину. И это очень важный звоночек.
"Деоккупация начнется с территории Крыма – если эту информацию уже донесли Путину, то они действительно в это верят и понимают логику развития событий", – резюмировал Свитан.
Ситуация в Крыму: последнее
- Оккупанты заявили, что якобы уничтожили все воздушные цели: одну – силами ПВО, другая – взорвалась сама. Повреждений объектов вроде бы нет. Впрочем, впоследствии появилось видео, свидетельствующее о других фактах.
- Крымский полуостров есть и будет стратегическим на всем Черноморском побережье. Поэтому его освобождение неизбежно.
- За выходные во временно оккупированном Симферополе появилось 32 проукраинских граффити. Таким образом местное движение сопротивления борется против оккупационных властей.