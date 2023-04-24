Це в ефірі 24 Каналу припустив військовий експерт Роман Світан. Він зазначив, ймовірно, що вже влітку відбудуться наступальні дії з боку України.

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Розвідка – теж підготовка

За словами Романа Світана, подібні надводні дрони виконують роль розвідки і зараз вона потрібна, аби "прощупати лінію оборони".

За декілька тижнів, ймовірно, може бути масований удар за допомогою і підводних, і надводних, і повітряних дронів. Будемо працювати по Криму, бо вже пора виганяти російські війська. Я думаю, влітку намагатимемося виконати цю задачу суходолом. Починається плавний рух підготовки до наступальних дій. І розвідка – це теж підготовка,

– сказав військовий експерт.

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Крим важливо деокупувати

Саме деокупація Криму, а не перерізання сухопутного коридору важлива для успішних подальших дій у війні, вважає спікер. Україні вкрай потрібна зброя.

"Ми не можемо залишити росіянам Крим і рухатися на Донбас. Відбудеться те, що в минулому році – вони вийдуть з Криму і вдарять нам у спину. Ми не можемо інакше. Туди можна не заходити, якби у нас були ATACMS. Тоді ми б знищили всі стаціонарні російські об'єкти. Простіше було б рухатися. Але достатньої кількості зброї немає", – наголосив на проблемі військовий експерт.

Припускається, що інформацію про Крим, чи не вперше правдиву, вже могли доповісти Владіміру Путіну. І це дуже важливий дзвіночок.

"Деокупація почнеться з території Криму – якщо цю інформацію вже донесли Путіну, то вони дійсно у це вірять і розгортання такої логіки подій", – резюмував Світан.

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