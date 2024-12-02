Украине важно удержаться в Курской области зимой, – британский полковник

Россия пытается вернуть контроль над Курской областью до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Украине важно удержаться на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что операция ВСУ в Курской области является чрезвычайно важной.

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Что нужно России

Как отметил британский полковник, очевидно, что Россия захочет вернуть под свой контроль как можно больше территорий в Курской области. Ей важно это сделать именно до того, как к власти в США придет Дональд Трамп. Он неоднократно говорил, что хочет остановить войну в Украине.

Думаю, что тот, кто будет удерживать Курскую область зимой, будет находиться в сильной позиции. Россия прилагает много усилий, пытаясь вернуть как можно больше территории в Курской области,

– сказал полковник.

Есть надежда, что Украина получит достаточное количество дальнобойных крылатых ракет, чтобы продолжать бить по военным объектам в Курской области. Тут стоит отметить удар по подземному объекту, где, по данным СМИ, был уничтожен российский генерал и еще 18 офицеров.

Я ожидаю, что эти удары продолжатся. Storm Shadow как раз рассчитаны под такие удары. Если вы уничтожаете командование, то силы, которые находятся впереди, становятся уязвимыми,

– заметил полковник.