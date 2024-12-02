Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області є надзвичайно важливою.

Дивіться також Росіяни просуваються в Кураховому та на Дніпропетровщину: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що потрібно Росії

Як наголосив британський полковник, очевидно, що Росія захоче повернути під свій контроль якнайбільше територій у Курській області. Їй важливо це зробити саме до того, як до влади у США прийде Дональд Трамп. Він неодноразово говорив, що хоче зупинити війну в Україні.

Думаю, що той, хто утримуватиме Курську область взимку, перебуватиме в сильній позиції. Росія докладає багато зусиль, намагаючись повернути якнайбільше території в Курській області,

– сказав полковник.

Є сподівання, що Україна отримає достатню кількість далекобійних крилатих ракет, щоб продовжувати бити по військових об'єктах в Курській області. Тут варто відзначити удар по підземному об'єкту, де, за даними ЗМІ, був знищений російський генерал та ще 18 офіцерів.

Я очікую, що ці удари продовжаться. Storm Shadow якраз розраховані під такі удари. Якщо ви знищуєте командування, то сили, які перебувають попереду, стають вразливими,

– зауважив полковник.