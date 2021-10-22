В Украине возможна задержка поездов: на какие станции
Источник:пресс-служба Укрзализныци
На участке "Мироновка" – "Имени Тараса Шевченко" проходят ремонтные работы. Из-за этого ряд поездов будет задерживаться.
Транспорт может опаздывать от 5 минут до 1,5 часа. Задержки возможны на таких станциях как "Бурты", "Мироновка", "Пятихатки-Стыковая", "Тимково" и "Херсон".
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По информации пресс-службы Укрзализныци, из-за работы на путях на станции "Казатин-1" также возможны задержки от 25 минут до 1 часа. Поезда, вероятно, будут задерживаться на таких станциях:
- "Вапнярка";
- "Ворожба";
- "Гребенка";
- "Здолбунов";
- "Мироновка";
- "Подволочиск".
На станцию "Киев-Пассажирский" на 30 минут будут опаздывать такие поезда как № 748 Львов – Киев, № 764 Одесса – Киев; № 716 Перемышль – Киев.
В то же время на станцию "Львов" позже на 20 – 25 минут будут приезжать такие поезда как № 747 Киев – Львов; № 715 Киев – Перемышль.Важно! Все работы планируют завершить до 29 октября.
Важные новости об Укрзализныце
- С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозок, в частности поездом.
- Согласно им, пользоваться соответствующим транспортом можно только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста. За первый день ограничений почти 200 человек не допустили в поезда.
- Ко Дню защитников и защитниц Укрзализныця добавила 15 новых поездов.
- В поездах Интерсити с конца осени 2021 года в меню появятся ланч-боксы, которые будут содержать исключительно растительные блюда.
- Пресс-служба УЗ презентовала график международных пассажирских поездов на 2022 год.