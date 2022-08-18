Кулуарный съезд ученых: кто будет выбирать нового члена ВРП

На этой неделе мы одержали очередную победу на пути судебной реформы. Романа Маселко и Николая Мороза, кандидатов, к добропорядочности которых у общественных организаций не было никаких вопросов, Верховная Рада назначила в Высший совет правосудия (ВРП). Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Подковерные интриги

Более того, Маселко является адвокатом, который уже годами борется против проявлений неблагочестия в судебной власти и абсолютно неприемлем для противников реформы. Своим решением парламент задал высокую планку, которую, надеюсь, поддержат и другие субъекты формирования ВРП.

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19 августа съезд представителей юридических вузов и учреждений (съезд научных работников) планирует выбрать не менее одного члена ВРП. К сожалению, есть много оснований полагать, что будет делаться все, чтобы сомнительным образом выбрать нужного кандидата.

Начнем с того, что возглавляет организационный комитет съезда Александр Петришин, без пяти минут судья Конституционного Суда, назначенный президентом по рекомендации конкурсной комиссии, в которую входил один из нынешних кандидатов в ВРП – Дмитрий Лукьянов, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины

У стороннего наблюдателя возникает очень очевидное мнение: Лукьянов помог Петришину стать судьей КС, а Петришин теперь отблагодарит его назначением в ВРП. Лучший пример конфликта интересов, не правда ли? Конечно, как сам кандидат, так и председатель оргкомитета отвергают упреки в такой схеме.

Якобы во избежание конфликта интересов Петришин отказался быть председательствующим на съезде, им же стал секретарь оргкомитета Дмитрий Лученко. Однако, по нашей информации, несмотря на такую рокировку, Петришин продолжает принимать все решения, связанные с проведением съезда, и Лученко согласовывает с ним даже самые мелкие вопросы.

О том, что на съезде будет серьезная попытка протащить Дмитрия Лукьянова, говорят еще несколько фактов. Во-первых, это перечень заведений, делегаты которых примут участие в съезде. По два участника съезда делегировать могут 43 вуза и 8 научных учреждений. Из последних 7 находятся в непосредственном подчинении Национальной академии правовых наук, возглавляемой Петришиным. Не нужно большого ума, чтобы догадаться, что делегаты от этих учреждений поддержат Лукьянова.

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Эффект Кивы

Еще 7 университетов находятся в сфере ведения МВД. Во время прошедшего съезда ученых были сомнения в том, могут ли они участвовать в съезде, однако их делегаты получили усиление в виде Ильи Кивы, подозреваемого в государственной измене.

Именно при содействии Кивы членом ВРП тогда был избран кандидат от заведений МВД Виктор Грищук. Именно его в мае этого года Этический совет счел недобродетельным и он лишился своих полномочий. Университеты системы МВД не независимы и, очевидно, тоже будут поддерживать фаворита Лукьянова.

Эти 28 практически гарантированных голосов на съезде являются лишь базой, которую планирует использовать Александр Петришин для того, чтобы отблагодарить свой коллегу должностью в ВРП. Интересно, что список делегатов не публичен и ознакомиться с ним не имели возможности ни сами делегаты, ни кандидаты. Очевидно, это делается для того, чтобы сделать невозможным формирование коалиций для поддержки других кандидатов.

Более того, по нашей информации, часть университетов не получила официального приглашения на съезд – по меньшей мере, Киево-Могилянская академия и Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Речь идет о заведениях, которые с большой вероятностью не будут поддерживать кандидата Лукьянова. А часть делегатов не сможет принять участие в съезде из-за сезона отпусков.

Спутанные карты

Интересно также место проведения съезда. Сначала планировался Харьков, где находится Национальная академия правовых наук, возглавляемая Петришиным, и Национальный университет Ярослава Мудрого, в котором Дмитрий Лукьянов является заведующим кафедрой. Уже тогда у общественности возникали подозрения, что избрание Харькова не случайно, ведь добираться сюда делегатам из университетов мероприятия и центра будет трудно.

Логичным было бы проводить съезд в Киеве, но именно в Харькове у Петришина и Лукьянова было больше шансов провести съезд по своему сценарию. Однако из-за постоянных обстрелов пришлось менять локацию, и съезд решили перенести в Полтаву. Именно в Полтаве есть филиал университета Ярослава Мудрого.

Все данные факты свидетельствуют о том, что Александр Петришин и другие члены оргкомитета делают все для того, чтобы на съезде не было никого, кто смог бы как-то повлиять на запланированный заранее результат голосования. Такие действия оргкомитета и лично Александра Петришина не могут не возмущать часть ученых. Нам известно, что некоторые делегаты отказались ехать на съезд, поскольку не хотят участвовать в спектакле с запланированным финалом.

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Кандидаты с вопросами

Для того чтобы понять, может ли съезд ученых продолжить положительный тренд, заданный парламентом, рассмотрим других кандидатов, которых рекомендовал для избрания Этический совет. Кроме Дмитрия Лукьянова, их еще трое: Сергей Меленко, Алексей Горох и Николай Хавронюк.

К Сергею Меленко, заведующему кафедрой в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, есть вопросы о добродетели. Только в 2020 – 2021 годах он был представителем по 93 судебным делам. А за 2020 год задекларировал всего 50 тысяч дохода. Его дочь в 2019 году получила в подарок квартиру в центре Черновцов. Согласно декларации, стоимость квартиры составляет всего 100 000 гривен, что совсем не соответствует рыночным ценам.

Кроме того, жена кандидата является членом совета Черновицкой региональной организации политической партии "Наши", руководителем которой является Евгений Мураев, известный своими антиукраинскими высказываниями и действиями. Очевидно, что этот факт подвергает сомнению политическую независимость кандидата. Да и вообще его избрание может быть опасным в условиях полномасштабной войны россии против Украины.

Третий кандидат Алексей Горох является преподавателем Киево-Могилянской академии, тоже испытывает очевидные проблемы с декларированием. Например, в 2020 году кандидат задекларировал лишь 28 тысяч гривен дохода, хотя практикующим адвокатом и часто читает лекции на курсах повышения квалификации. Годовой доход такого квалифицированного и известного адвоката не может составлять 28 тысяч.

Наверное, именно поэтому он задекларировал мотоцикл Suzuki DL650 V-Strom как стоящий 45 тысяч гривен, хотя его рыночная стоимость втрое больше. И это далеко не все погрешности из декларации кандидата. Очевидно, чтобы получить зеленый свет от Этического совета, он смог объяснить причины таких разногласий, однако, поскольку собеседования были закрыты, общественные организации не могли убедиться в обоснованности этих объяснений.

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Исключение из списка

В заключение, единственным кандидатом, к добродетели которого нет никаких вопросов, является. Он тоже является преподавателем Киево-Могилянской академии, а также директором по научному развитию и членом правления аналитического центра общественной организации «Центр политико-правовых реформ». И именно его поддерживают общественные организации как кандидата, наиболее достойного занять должность члена ВРП.

Несмотря на описанные выше очевидные попытки провести бутафорное голосование за заранее согласованного кандидата, делегаты съезда смогут ответственно отнестись к этой задаче, чтобы не взорвать уже в самом начале доверия ни к себе, ни к судебной реформе, которой так ожидает украинское общество и от которой зависит наше членство в ЕС.

Общество и медиа должны внимательно следить за проведением съезда, чтобы не допустить фальсификации, и именно поэтому представители общественных организаций Фонд DEJURE, Автомайдан и Центра противодействия коррупции едут в Полтаву, чтобы лично убедиться в прозрачности и честности процесса. Убежден, что украинские юристы-ученые должны поддержать наиболее достойного кандидата, который в ВРП будет отстаивать очищение судебной власти.

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