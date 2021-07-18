В Украине дорожает газ, отставка "вечного" министра Авакова – видео недели
Источник:24 канал
Уже осенью 2021 года украинцев ждет вероятное значительное подорожание газа. Повышение стоимости ожидают даже до 70%. Уже бывший "вечный" министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку.
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От чего зависит цена на газ
Цена на газ в Украине зависит прежде всего от стоимости на голубое топливо в Европе и сколько тратят на то, чтобы его транспортировать в нашем государстве. Кроме этого, по словам экспертов, значительно на тариф влияет преодоление разногласий 2018 года. Тогда трудно было понять, кто должен устанавливать цены на тепло для предприятий коммунальной энергетики.
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