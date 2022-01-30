Правоохранители уже задержали злоумышленников. Однако больше информации пока не предоставили.

Интересно На Кипре устроили акцию в поддержку Украины: фото с места события

Все детали о провокаторах пообещали раскрыть на брифинге, который состоится в понедельник, 31 января, в 10 часов утра. В нем примут участие:

министр внутренних дел Денис Монастырский;

глава Нацполиции Игорь Клименко.

Что известно о гибридной угрозе России

С начала 2022 года украинским правоохранителям массово поступают сообщения о якобы минировании. Так, на протяжении всего прошлого года было 1 100 фейковых сообщений, а за январь 2022-го – 300. Ни одно из этих заявлений не подтвердилось, ведь после тщательной проверки специалисты так и не нашли взрывчатку.

Фейковые минеры звонят в полицию каждый день. Они сообщают о минировании школ, торговых центров, аэропортов и тому подобное. Из-за этого учеников приходится переводить на дистанционное обучение, а правоохранителям – выполнять лишнюю работу.

В Службе безопасности рассказали, что за этими действиями стоит Россия. Спецслужбы государства-агрессора пытаются так расшатать ситуацию в Украине.

Последние новости о возможной эскалации:

Это может вас заинтересовать – когда и откуда нападет Путин: видео