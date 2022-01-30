Правоохранители уже задержали злоумышленников. Однако больше информации пока не предоставили.
Интересно На Кипре устроили акцию в поддержку Украины: фото с места события
Все детали о провокаторах пообещали раскрыть на брифинге, который состоится в понедельник, 31 января, в 10 часов утра. В нем примут участие:
- министр внутренних дел Денис Монастырский;
- глава Нацполиции Игорь Клименко.
Что известно о гибридной угрозе России
С начала 2022 года украинским правоохранителям массово поступают сообщения о якобы минировании. Так, на протяжении всего прошлого года было 1 100 фейковых сообщений, а за январь 2022-го – 300. Ни одно из этих заявлений не подтвердилось, ведь после тщательной проверки специалисты так и не нашли взрывчатку.
Фейковые минеры звонят в полицию каждый день. Они сообщают о минировании школ, торговых центров, аэропортов и тому подобное. Из-за этого учеников приходится переводить на дистанционное обучение, а правоохранителям – выполнять лишнюю работу.
В Службе безопасности рассказали, что за этими действиями стоит Россия. Спецслужбы государства-агрессора пытаются так расшатать ситуацию в Украине.
Последние новости о возможной эскалации:
- Из-за угрозы нападения России 30 января с рабочим визитом в Киев прибыла министр обороны Канады Анита Ананд. Здесь она встретится с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
- В Дании заявили, что могут оказать Украине военную помощь, если Россия пойдет в наступление.
- В Сенате США рассматривают возможность введения превентивных санкций против Кремля, в то же время обещанные "разрушительные" – введут только тогда, если Россия нападет.
- В Кремле традиционно отвергают угрозу вторжения. Мол, война им не нужна и "они ее не хотят".
Это может вас заинтересовать – когда и откуда нападет Путин: видео