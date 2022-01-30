Правоохоронці вже затримали зловмисників. Однак більше інформації наразі не надали.

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Усі деталі про провокаторів пообіцяли розкрити на брифінгу, який відбудеться у понеділок, 31 січня, о 10 годині ранку. У ньому візьмуть участь:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;

голова Нацполіції Ігор Клименко.

Що відомо про гібридну загрозу Росії

З початку 2022 року українським правоохоронцям масово надходять повідомлення про нібито замінування. Так, упродовж всього минулого року було 1100 фейкових повідомлень, а за січень 2022-го – 300. Жодна з цих заяв не підтвердилася, адже після ретельної перевірки спеціалісти так і не знайшли вибухівку.

Фейкові мінери дзвонять у поліцію щодня. Вони повідомляють про замінування шкіл, торгових центрів, аеропортів тощо. Через це учнів доводиться переводити на дистанційне навчання, а правоохоронцям – виконувати зайву роботу.

У Службі безпеки розповіли, що за цими діями стоїть Росія. Спецслужби держави-агресорки намагаються так розхитати ситуацію в Україні.

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