Правоохоронці вже затримали зловмисників. Однак більше інформації наразі не надали.
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Усі деталі про провокаторів пообіцяли розкрити на брифінгу, який відбудеться у понеділок, 31 січня, о 10 годині ранку. У ньому візьмуть участь:
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський;
- голова Нацполіції Ігор Клименко.
Що відомо про гібридну загрозу Росії
З початку 2022 року українським правоохоронцям масово надходять повідомлення про нібито замінування. Так, упродовж всього минулого року було 1100 фейкових повідомлень, а за січень 2022-го – 300. Жодна з цих заяв не підтвердилася, адже після ретельної перевірки спеціалісти так і не знайшли вибухівку.
Фейкові мінери дзвонять у поліцію щодня. Вони повідомляють про замінування шкіл, торгових центрів, аеропортів тощо. Через це учнів доводиться переводити на дистанційне навчання, а правоохоронцям – виконувати зайву роботу.
У Службі безпеки розповіли, що за цими діями стоїть Росія. Спецслужби держави-агресорки намагаються так розхитати ситуацію в Україні.
Останні новини про можливу ескалацію:
- Через загрозу нападу Росії 30 січня з робочим візитом до Києва прибула міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Тут вона зустрінеться з українським колегою Олексієм Резніковим.
- У Данії заявили, що можуть надати Україні військову допомогу, якщо Росія піде у наступ.
- У Сенаті США розглядають можливість введення превентивних санкцій проти Кремля, водночас обіцяні "руйнівні" – запровадять лише тоді, якщо Росія нападе.
- У Кремлі традиційно відкидають загрозу вторгнення. Мовляв, війна їм не потрібна і "вони її не хочуть".
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