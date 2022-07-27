В Украине ввели мораторий на взыскание долгов за коммуналку: кого это касается

Верховная Рада 27 июля приняла закон, запрещающий принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги. Правда, это касается только определенных территорий Украины.

Так, мораторий будет действовать во время объявленного военного положения исключительно на территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или под временной оккупацией. Поддержали законопроект 312 народных депутатов.

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Что предполагает законопроект

О принятии проекта закона №7531 сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в телеграме, однако на сайте Верховной Рады по состоянию на 17:00 статус пока не обновлен – "ожидает второго чтения".

Согласно документу, мораторий на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги будет действовать в территориальных общинах, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся или находившихся под временной оккупацией и в окружении.

Такие населенные пункты и районы определены официальным перечнем, утвержденным постоянно обновляемым Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. С актуальным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Заметим, что закон также запрещает взимать долги за коммунальные услуги с собственников недвижимого имущества, являющегося местом жительства физического лица и уничтоженного или поврежденного в результате полномасштабной войны россии против Украины.

Кроме того, документ устанавливает запрет действий по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании зарплаты, денежного довольствия военнослужащих), по которым должниками являются следующие субъекты:

предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины,

органы военного управления, соединения,

воинские части,

высшие военные учебные заведения,

военные учебные подразделения заведений высшего образования,

учреждения и организации, входящие в состав Вооруженных сил Украины.

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