Украине нужно извиниться, – в Думе озвучили "простое" решение вопроса взаимоотношений

Депутат Госдумы России от так называемого крымского региона Михаил Шеремет считает, что вопрос взаимоотношений Киева и Москвы решить можно легко и просто. По его убеждению, для этого Украине всего-навсего нужно извиниться. Также он заявил, что Запад использует украинский народ только для того, чтобы попытаться хоть как-то ослабить и навредить России.

Соответствующие его слова передает информационное агентство "РИА Новости".

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"С Украиной вопрос можно было бы легко и просто решить. Украине нужно извиниться за те действия, которые были совершены – враждебные и противоправные в отношении Российской Федерации за последние годы", – отметил оккупант.

Как считает он, рано или поздно украинская власть поймет, что залогом развития Украины является только добрососедские и партнерские отношения с Россией.

"Братские народы двух стран на протяжении многих веков подставляли плечо и поддерживали друг друга. Уверен, что вскоре в Украину придет осознание, что Запад использует украинский народ только для того, чтобы попытаться хоть как-то ослабить и навредить России", – убеждает депутат Думы.

Напомним, 23 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение "специальных экономических мер" в отношении Украины. Как пояснили в Кремле, документ, в частности, предусматривает создание перечня физических и юридических лиц, в отношении которых в Москве примут меры. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, это будут те украинские граждане, которые по убеждению Кремля, наносят ущерб РФ. Кроме того, заявил он, вышеуказанные ограничения еще коснутся поставки украинских товаров и вывоза капитала из Украины в Россию.