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      Україні треба вибачитися, – у Думі озвучили "просте" вирішення питання взаємин Києва та Москви

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      У Держдумі РФ запропонували Україні вибачитися перед Росією
      У Держдумі РФ запропонували Україні вибачитися перед Росією / Соцмережі

      Депутат Держдуми Росії від так званого кримського регіону Михайло Шеремет вважає, що питання взаємин Києва та Москви вирішити можна легко та просто. На його переконання, для цього Україні всього-на-всього потрібно вибачитися. Також він заявив, що Захід використовує український народ лише для того, щоб спробувати хоч якось послабити та нашкодити Росії.

      Відповідні його слова передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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      "З Україною питання можна було б легко та просто вирішити. Україні треба вибачитися за ті дії, які було вчинено – ворожі та протиправні щодо Російської Федерації за останні роки", – зауважив окупант.

      Як вважає він, рано чи пізно українська влада зрозуміє, що запорукою розвитку України є тільки добросусідські та партнерські взаємини з Росією.

      "Братські народи двох країн протягом багатьох століть підставляли плече та підтримували один одного. Упевнений, що незабаром в Україні прийде усвідомлення, що Захід використовує український народ лише для того, щоб спробувати хоч якось послабити та нашкодити Росії", – переконує депутат Думи.

      Нагадаємо, 23 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає введення "спеціальних економічних заходів" щодо України. Як пояснили у Кремлі, документ, зокрема, передбачає створення переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких у Москві вживатимуть заходи. За словами російського прем’єра Дмитра Медведєва, це будуть ті українські громадяни, які на переконання Кремля, завдають шкоду РФ. Крім того, заявив він, вищезазначені обмеження ще торкнуться поставки українських товарів та вивезення капіталу з України до Росії.

      взаємини україни та росії: хроніка останніх подій
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 27 жовтня
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