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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Украине нужно выдвинуть России еще одно важное условие по Донбассу, – политолог

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      Украина требует ликвидации незаконных формирований в ОРДЛО
      Украина требует ликвидации незаконных формирований в ОРДЛО / gettyimages.com

      Украинская сторона на переговорах в Минске заняла правильную позицию, поскольку нельзя проводить никаких выборов в ОРДЛО без гарантий безопасности. Однако надо выдвинуть России еще одно важное условие.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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      Украина сыграла на опережение. Киев заявил: мы выполнили условия России и согласились с формулой Штайнмайера, начали разведение войск. Но не только мы должны идти на компромиссы. Украинская власть показывает: не мы срываем встреча в норманнском формате, а Россия. Не лишним было бы выдвинуть еще условие: все, кто со стороны ОРДЛО воевал против Украины, а также так называемое руководство "ДНР" и "ЛНР", не имеют права участвовать в любом избирательном процессе,
      подчеркивает Сергей Постоловский.

      По мнению политолога, разведения войск не будет. Россия сейчас прибегает к своей излюбленной тактике: усилению эскалации на Донбассе. Кремль уже это сделал – стреляют каждый день, есть погибшие.

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      По словам Сергея Постоловского, встреча в нормандском формате когда-то состоится, но будет затягиваться. Франция и Германия сейчас абстрагировалась от этого вопроса. В частности из-за военных действий Турции в Сирии. По его словам, Париж и Берлин ждут, о чем договорятся Украина и Россия, а затем проведут встречу.

      Что известно о разведении войск в Донбассе?

      • 1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.
      • Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.
      • 7 октября разведение войск так и не началось, поскольку боевики нарушили договоренности.
      • 15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Как сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:
      1. роспуск квазиоброзований "Л/ДНР";
      2. полное прекращение огня;
      3. обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      4. вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники и др.

      розведення військ
      Карта разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      16 октября
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Разведение войск Минские договоренности Нормандский формат Формула Штайнмайера
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