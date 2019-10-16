Украине нужно выдвинуть России еще одно важное условие по Донбассу, – политолог

Украинская сторона на переговорах в Минске заняла правильную позицию, поскольку нельзя проводить никаких выборов в ОРДЛО без гарантий безопасности. Однако надо выдвинуть России еще одно важное условие.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Украина сыграла на опережение. Киев заявил: мы выполнили условия России и согласились с формулой Штайнмайера, начали разведение войск. Но не только мы должны идти на компромиссы. Украинская власть показывает: не мы срываем встреча в норманнском формате, а Россия. Не лишним было бы выдвинуть еще условие: все, кто со стороны ОРДЛО воевал против Украины, а также так называемое руководство "ДНР" и "ЛНР", не имеют права участвовать в любом избирательном процессе,

– подчеркивает Сергей Постоловский.

По мнению политолога, разведения войск не будет. Россия сейчас прибегает к своей излюбленной тактике: усилению эскалации на Донбассе. Кремль уже это сделал – стреляют каждый день, есть погибшие.

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По словам Сергея Постоловского, встреча в нормандском формате когда-то состоится, но будет затягиваться. Франция и Германия сейчас абстрагировалась от этого вопроса. В частности из-за военных действий Турции в Сирии. По его словам, Париж и Берлин ждут, о чем договорятся Украина и Россия, а затем проведут встречу.

Что известно о разведении войск в Донбассе?

1 октября президент Зеленский заявил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

7 октября разведение войск так и не началось, поскольку боевики нарушили договоренности.

15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Как сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:

роспуск квазиоброзований "Л/ДНР"; полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники и др.



Карта разведение сил на Донбассе / инфографика 24 канала