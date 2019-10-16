Україні треба висунути Росії ще одну важливу умову по Донбасу, – політолог

Українська сторона на переговорах у Мінську зайняла правильну позицію, оскільки не можна проводити жодних виборів в ОРДЛО без гарантій безпеки. Проте треба висунути Росії ще одну важливу умову.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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Україна зіграла на випередження. Київ заявив: ми виконали умови Росії і погодилися з формулою Штайнмаєра, почали розведення військ. Але не тільки ми повинні іти на компроміси. Українська влада показує: не ми зриваємо зустріч у норманському форматі, а Росія. Не зайвим було б висунути ще умову: всі, хто з боку ОРДЛО воював проти України, а також так зване керівництво "ДНР" і "ЛНР", не мають права брати участь у будь-якому виборчому процесі,

– підкреслює Сергій Постоловський.

На думку політолога, розведення військ не буде. Росія зараз вдасться до своєї улюбленої тактики: посилення ескалації на Донбасі. Кремль уже це зробив – стріляють щодня, є загиблі.

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За словами Сергія Постоловського, зустріч у нормандському форматі колись відбудеться, але затягуватиметься. Франція і Німеччина зараз абстрагувалася від цього питання. Зокрема через військові дії Туреччини в Сирії. За його словами, Париж і Берлін очікують, до чого домовляться Україна і Росія, а потім проведуть зустріч.

Що відомо про розведення військ на Донбасі?

1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що розведення сил і засобів стартує 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

7 жовтня розведення військ так і не розпочалося, бо бойовики порушили домовленості.

15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Як повідомила речниця Леоніда Кучми Дарка Оліфер, виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР"; повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу