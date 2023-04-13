Украинец в Кракове совершил попытку самоподжога возле консульства

Утром 13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове наш гражданин совершил попытку самосожжения. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В настоящее время медики оказывают украинцу срочную помощь. Об этом 24 Каналу рассказал спикер МИД Олег Николенко.

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Пострадавший в критическом состоянии

Известно, что мужчина проживал в Польше. Утром 13 апреля он пришел к зданию генконсульства Украины в Кракове и пытался совершить самосожжение.

В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое,

– подчеркнул Николенко.

Также спикер МИД отметил, что украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями. Они уже приступили к расследованию, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии. Консулы держат контроль над оказанием медицинской помощи украинцу и устанавливают связь с его родными.

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Подробности от польской полиции

Пресс-офицер Главного управления городской полиции Кракова Петр Шпех в комментарии RMF24 рассказал, что мужчине 63 года. Инцидент произошел около 07:50.

Петр Шпех отметил: "Человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя нерационально". По его словам, мужчина начал выкрикивать лозунги на украинском, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом.

На месте работал патруль полиции, который вместе со свидетелем инцидента ликвидировал пожар. К генконсульству вызвали скорую.