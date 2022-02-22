В Украине запустят программу экономического патриотизма, – Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал запуск в Украине программы экономического патриотизма. Президент подчеркнул, что патриоты – это те, которые сражаются за свою землю с врагом, и те, которые вкладывают в нее деньги.

Программа экономического патриотизма будет дополнительным стимулом для локализации украинского производства. Об этом президент заявил в своем видеообращении к украинцам 22 февраля, информирует 24 канал.

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Целевые программы поддержки отдельных отраслей;

уменьшение налоговой нагрузки на бизнес;

ограничение проверок;

снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на АЗС.

Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике. Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

23 февраля президент встретится с 50 представителями крупного бизнеса. Он подчеркнул, что они должны оставаться на родине и защищать ее экономику, так же как военные защищают территорию.

Смотрите видеообращение президента:

Главные тезисы из обращения Зеленского