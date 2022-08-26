Украинская армия несет свободу всем народам постсоветского пространства, – Пионтковский
Украинское сопротивление российским оккупантам очень важно не только для нашего государства, но и для других стран бывшего советского союза. Их будущее тоже во многом зависит от результатов сегодняшней войны.
Ярким примером этого является Казахстан. Он стал вторым грандиозным поражением путина на постсоветском пространстве, и это вызвано успехами Украины и украинской армии. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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Украина защищает не только Запад
По его словам, не только Казахстан, но и все страны бывшего СССР, включая враждующих между собой Армению и Азербайджан, с симпатией наблюдают за борьбой украинцев. Пионтковский считает, что они не менее стремятся к ослаблению путина и нивелированию влияния россии на все постсоветские регионы.
Мировые исторические процессы происходят на наших глазах в результате героического сопротивления украинского народа. Во-первых, украинская армия защищает Запад от нашествия восточной орды, а во-вторых, она несет свободу всем народам постсоветского пространства,
– объяснил он.
Публицист добавил, что другой вопрос – то, как эти страны будут распоряжаться своей свободой, но по крайней мере владычеству московской империи на этом пространстве приходит конец.
Пионтковский о влиянии российско-украинской войны на страны бывшего СССР: смотрите видео
Позиция Казахстана по войне в Украине: коротко
- В июне президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев открыто заявил, что не признает легитимность незаконных группировок на оккупированных территориях Донбасса и назвал их квазиреспубликами. Сделал он это в присутствии русского диктатора владимира путина.
- Позже он объяснил свое заявление, отметив поддержку территориальной целостности Украины и назвав ее приоритетом.
- Президент Украины разговаривал с Токаевым по телефону и поблагодарил его за эту позицию.