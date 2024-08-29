Заходит далеко в тылы: какое расстояние может преодолевать новая украинская баллистическая ракета

Накануне президент заявил о положительном испытании украинской баллистической ракеты. Стало известно, каков ее радиус действия.

Так, в интервью Новости.LIVE советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил, какое расстояние может преодолевать новая баллистическая ракета, передает 24 Канал.

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Какая дальность украинской баллистической ракеты

600– 700 (километров, – 24 Канал), как президент сказал. Но я думаю, что это весь вопросы, которые мы с вами увидим, когда она будет эффективно работать,

– подчеркнул Подоляк.

Заметим, 27 августа во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что было положительное испытание украинской баллистической ракеты.

Краткая справка. Это не первая баллистическая ракета отечественного производства. Ранее Украина разрабатывала "Гром 2" или "Сапсан".

Кстати, также у нас появилось новое гибридное оружие. Речь идет о ракете-дрон "Паляница". Интересно, что она уже успешно атакует вражеские объекты и наносит агрессору ощутимые потери.

В частности, "Паляницу" впервые применили в День Независимости Украины. Тогда президент подчеркнул, что это совершенно новое оружие – наш новый метод возмездия агрессору.