Будут интересные сюрпризы: когда украинская баллистика полетит по России

Украина усиленно работает над собственной баллистической ракетой. Деталей на самом деле не так много, но уже есть некоторые интересные факты.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что на производство украинской баллистической ракеты действительно влияют сотни факторов. Это – сложный процесс, но наше государство постепенно продвигается вперед.

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Когда ожидать удары баллистикой по России

Как отметил Ступак, конечно, что оккупанты пытаются помешать Украине создать собственную баллистическую ракету. Где-то пробуют попасть в определенные объекты. Понятно, что это может несколько затормозить программу.

По его мнению, Украина на самом деле уже не так далеко от регулярных атак баллистическими ракетами по России. Тут будут интересные сюрпризы.

Это мое собственное ощущение и предположение. Возможно, это будет уже этим летом. Хотя понимаем, что есть много факторов, чтобы все это сложилось. Как по мне, возможно, увидим это все в июле-августе. Наши специалисты работают на полных парах,

– сказал Ступак.

Самое главное, что Россия не привыкла к регулярным ударам по своей территории крылатыми и баллистическими ракетами. Если сначала будут лететь беспилотники, которые будут истощать ПВО, а потом долетать ракеты, то результаты ударов по России будут еще более эффективными.

Обратите внимание! Аналитики Defense Express считают, что украинская баллистическая ракета уже на подходе. Уже была интересная информация о том, как Силы обороны Украины неожиданно поразили интересный объект врага.

Добавим, бригадный генерал и заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко поделился деталями по внедрению ракетной программы. Сейчас идет особый акцент на баллистических ракетах. Эти системы должны дать возможность Силам обороны Украины работать в глубоком тылу врага и уничтожать особо важные стратегические цели. Он добавил, что в ближайшее время могут обнародовать больше деталей.