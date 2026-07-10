Мы уже давно ждем: что изменит в ходе войны украинская баллистика

Украинская баллистика может существенно изменить ход войны, ведь она способна наносить гораздо более мощные удары по стратегическим целям России, чем беспилотники. Однако в Украине до сих пор ждут реальных результатов в этом направлении.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал "24 Каналу", что украинские ракеты действительно могут повлиять на ситуацию на поле боя и заставить Россию пересмотреть свои планы.

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Как украинская баллистика может повлиять на ход войны

Иван Ступак отметил, что Украина уже давно ожидает появления собственных баллистических ракет. Однако, по его словам, общество устало от постоянных прогнозов о том, что новое оружие "вот-вот" появится.

Россия же действует иначе: там, в частности, не анонсируют каждый будущий запуск ракет, а сначала создают оружие, испытывают его и применяют на практике.

Нам нужно применять такую же стратегию: сделали, протестировали готовое изделие – все, запускаем, а потом уже озвучиваем результаты, потому что мы пока живем только мыслями,

– сказал Ступак.

Украинская баллистика может стать серьезным фактором влияния на ход войны. Несколько таких ракет могут нанести важным объектам России больший ущерб, чем десятки дронов.

Бывший сотрудник СБУ о разработке украинской баллистики: видео

Однако создание дальнобойного оружия требует не только финансирования, но и доступа к технологиям. Бывший сотрудник СБУ отметил, что если необходимых разработок нет внутри страны, Украина должна искать возможности получить их за рубежом.

Он предположил, что украинская ракетная программа уже могла бы дать более значительные результаты, если бы не проблемы с производством и удары России по соответствующим предприятиям.

Стоит добавить, что украинская компания Fire Point завершает создание дальнобойной баллистической ракеты FP9, испытания которой на территории России планируются уже этой осенью. Главной целью станут военные предприятия Москвы, расположенные в радиусе до 850 километров. Разработчики уверены, что российская ПВО не сможет эффективно противодействовать новому украинскому оружию из-за отсутствия реального опыта.