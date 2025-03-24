Украинская делегация останется в Эр-Рияде еще на день: СМИ назвали причину

В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии встретились делегации Украины и США. Впрочем, переговоры продолжатся.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Новый раунд мирных переговоров в Саудовской Аравии: все, что известно на данный момент

Зачем украинские представители остаются в Эр-Рияде

Как сообщил Суспильному источник в делегации, украинские представители останутся в Эр-Рияде еще на один день. Они должны встретиться с представителями США.

Владимир Зеленский анонсировал такую встречу в своем обращении. Он пояснил, что диалог продолжится после дня общения американцев и россиян 24 марта. Президент ждет доклада по результатам повторной встречи Украины и США.

О чем говорили россияне с американцами 24 марта

Переговоры продолжались почти 12 часов с тремя перерывами. Впрочем, совместное заявление обнародуют только 25 марта. Его текст якобы согласовали в конце встречи.

Российские пропагандисты со ссылкой на Трампа писали, будто бы в Эр-Рияде обсудили территориальные вопросы и контроль США над АЭС в Украине. Сам Трамп заявлял, что США ведут переговоры о покупке украинских электростанций.

Сейчас деталей очень мало. Утром 25 марта Сергей Лавров даст интервью, где выложит российскую версию событий.

Есть мнение, что Путин будет максимально затягивать переговоры, чтобы захватить как можно больше украинских территорий.