Поддержка продолжает расти: Ермак заявил, что уже 58 стран за подготовку украинской "формулы мира"
Источник:Андрей Ермак
Украина продолжает искать союзников по поддержке Формулы мира. По словам главы Офиса Президента, сейчас заявили о своем желании более полусотни стран.
Об этом в своем телеграмме рассказал Андрей Ермак. Сообщение появилось после полуночи 12 августа. По его словам, количество стран продолжает расти.
Читайте также Украина не будет договариваться ни о чем с Путиным: Кулеба назвал предпосылки переговоров
В предыдущий раз было 43 страны
Если в прошлый раз (на встрече 5 августа в Джидде – 24 Канал) у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас есть большое количество стран, желающих присоединиться,
– подчеркнул Ермак в эфире телемарафона.
По его словам, уже создали 10 групп с каждым пунктом "формулы мира". В группах будут работать украинские специалисты. Кроме того, будут привлекаться международные эксперты.
"Наш план – разработать эту детальную программу по каждому пункту нашей формулы и сделать это уже до конца этого месяца. Для того чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведение саммита", – добавил Ермак.
Что этому предшествовало
- Заметим, что 5 августа в Саудовской Аравии прошла встреча. Она касалась предстоящего саммита "формулы мира", предложенного официальным Киевом.
- Это уже вторая встреча по саммиту. Первая прошла в Копенгагене. В Джидде приняли участие советники по нацбезопасности и советники 43 государств.
- В частности, речь идет о тех, которые не входят в так называемый западный лагерь: Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР. Глава МИД Украины участие Китая назвал "суперпрорывом". Что касается России, то ее никто не приглашал.
- Андрей Ермак озвучил планы после встречи в Саудовской Аравии. По его словам, наше государство планирует провести два саммита. Один из них – с привлечением страны-агрессорки.
- Накануне у нас получился еще один аналитический материал. На этот раз ведущий 24 Канала Алексей Печей обратил внимание на вовлеченность ОАЭ. В то же время он объяснил, какую цель преследует Абу-Даби в стремлении к переговорам между Украиной и Россией.