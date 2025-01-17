В США рассекретили данные о помощи Украине с БПЛА: NYT раскрыло детали тайной поддержки

Администрация действующего президента США Джо Байдена раскрыла информацию о поддержке украинского производства беспилотников, которая до недавнего времени была тайной.

Это сделало украинские дроны "более эффективными и смертоносными". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает 24 Канал.

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Как США помогли украинской индустрии БПЛА

По словам американских чиновников, Вашингтон потратил много денег, чтобы помочь Украине начать и расширить собственное производство беспилотных летательных аппаратов. Согласно обнародованной информации, часть военной помощи Киеву скрывали.

Речь идет о поддержке в разработке нового поколения беспилотников, которую ранее тщательно скрывали. Среди всего Соединенные Штаты потратили 1,5 миллиарда долларов, чтобы увеличить производство беспилотников в Украине. Также Вашингтон отправил в Украину работников разведки.

Это позволило помочь в разработке программы. Кроме того, сообщается о работе над налаживанием связей между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов.

В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американская поддержка Украины в вышеупомянутой сфере производства сделала "реальное стратегическое влияние" на войну, которую сейчас Россия ведет против нашего государства.

Чиновник рассказал, что усилия по использованию беспилотников начались после Харьковского контрнаступления осенью 2022 года. Затем процесс ускорили во время подготовки к контрнаступлению Украины на юге в 2023 году.

По мнению американских чиновников, инвестиции США сделали украинские дроны "более эффективными и смертоносными". Их применение способствовало замедлению продвижения России на Востоке Украины и помогло уничтожить четверть Черноморского флота.

По словам Салливана, поддержка в укреплении украинской индустрии беспилотников дала "неоценимые уроки". Их, как заверил советник по нацбезопасности США, администрация Джо Байдена начала интегрировать в собственную оборонную промышленность.