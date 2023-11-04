Может быть лучшей в мире: как работает украинская САУ "Богдана"

На Северном направлении уже применяли украинские самоходные артиллерийские установки "Богдана". Украинские бойцы отметили маневровость, высокий уровень автоматизации и точность стрельбы "Богданы". Единственный недостаток отечественной САУ – отсутствие механизма подзарядки.

В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков сказал, есть ли у украинской САУ "Богдана" перспективы быть поставленной на промышленные масштабы.

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Ключевые особенности украинской САУ

"Богдана" – это самое лучшее из собственной артиллерии. Альтернатив, к сожалению, нет, ведь неизвестно о существовании в Украине другой 155-мм артиллерийской системы собственного производства.

Что касается отзывов бойцов, то все более чем хорошо. Единственный недостаток – это отсутствие механизации подзарядки. Но разработчики неоднократно говорили, что этот вопрос решается,

– отметил Катков.

По его словам, на сайте Президента Украины есть фотография, на которой, вероятно, видна САУ "Богдана" в новой версии. На ней просматривается механизм, являющийся либо усилителем, либо автоматом зарядки как у CAESAR.

Добавление к "Богдане" механизма автоматической зарядки сделает ее очень похожей на CAESAR. Если брать аналогичный механизм как у CAESAR, то он не является сверхсложным. Система состоит в том, что в казенной части пушки есть два лотка – один для снаряда, а другой для заряда вышибного. Также у CAESAR есть манипулятор, ускоряющий путь к казенной части.

"Если хотя бы что-то приблизительное к этим механизированным лоткам заряда появится на "Богдане", то это значительно упростит работу на ней. А интеграция в нее современной системы управления огнем позволит управлять ею не выходя из кабины. Тогда это будет украинский CAESAR, который сейчас считается одной из лучших САУ", – сказал главный редактор Defence Express.

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