Артиллерия ВСУ заставила окупантов бежать по дороге в одних трусах: эпическое видео

В соцсетях появилось эпическое видео с российскими военными, который разбегаются со своих позиций в одних трусах. Убегая от артиллерии ВСУ, они придерживали их руками.

На кадрах видно, как из двора захваченного домовладения в одном из украинских населенных пунктов выбежали два оккупанта, чтобы спастись от артиллерийского удара ВСУ.

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Россияне бежали от артиллерии ВСУ в самих трусах

После удара ВСУ, из захваченного двора оккупанты начали бежать в одних трусах, которые почему-то сползали вниз. Так что русским захватчикам пришлось их придерживать руками.

Удалось ли оккупантам спастись – неизвестно, ведь украинская артиллерия ударила и по тому двору, куда российские захватчики забежали, пытаясь спасти свои жизни.

Как оккупанты бежали от артиллерии ВСУ: смотрите видео

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