Артиллерия ВСУ заставила окупантов бежать по дороге в одних трусах: эпическое видео
Источник:NV.ua
В соцсетях появилось эпическое видео с российскими военными, который разбегаются со своих позиций в одних трусах. Убегая от артиллерии ВСУ, они придерживали их руками.
На кадрах видно, как из двора захваченного домовладения в одном из украинских населенных пунктов выбежали два оккупанта, чтобы спастись от артиллерийского удара ВСУ.
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Россияне бежали от артиллерии ВСУ в самих трусах
После удара ВСУ, из захваченного двора оккупанты начали бежать в одних трусах, которые почему-то сползали вниз. Так что русским захватчикам пришлось их придерживать руками.
Удалось ли оккупантам спастись – неизвестно, ведь украинская артиллерия ударила и по тому двору, куда российские захватчики забежали, пытаясь спасти свои жизни.
Как оккупанты бежали от артиллерии ВСУ: смотрите видео
Потери врага на фронте колоссальные
- За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 600 российских захватчиков. По состоянию на утро 3 июля общие потери врага выросли до 230260.
- В общей сложности прошлый месяц оказался очень грустным для российских военных. За июнь 2023 года потери русской армии достигли рекордных показателей. Украинские воины превратили в лом 56 вражеских средств ПВО и 688 единиц российской артиллерии.
- Кроме того, за месяц оккупанты потеряли около 20 500 живой силы.