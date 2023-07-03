Артиллерия ВСУ заставила окупантов бежать по дороге в одних трусах: эпическое видео

3 июля 2023, 12:56
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Источник:

NV.ua

В соцсетях появилось эпическое видео с российскими военными, который разбегаются со своих позиций в одних трусах. Убегая от артиллерии ВСУ, они придерживали их руками.

На кадрах видно, как из двора захваченного домовладения в одном из украинских населенных пунктов выбежали два оккупанта, чтобы спастись от артиллерийского удара ВСУ.

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Россияне бежали от артиллерии ВСУ в самих трусах

После удара ВСУ, из захваченного двора оккупанты начали бежать в одних трусах, которые почему-то сползали вниз. Так что русским захватчикам пришлось их придерживать руками.

Удалось ли оккупантам спастись – неизвестно, ведь украинская артиллерия ударила и по тому двору, куда российские захватчики забежали, пытаясь спасти свои жизни.

Как оккупанты бежали от артиллерии ВСУ: смотрите видео

Потери врага на фронте колоссальные

  • За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 600 российских захватчиков. По состоянию на утро 3 июля общие потери врага выросли до 230260.
  • В общей сложности прошлый месяц оказался очень грустным для российских военных. За июнь 2023 года потери русской армии достигли рекордных показателей. Украинские воины превратили в лом 56 вражеских средств ПВО и 688 единиц российской артиллерии.
  • Кроме того, за месяц оккупанты потеряли около 20 500 живой силы.

Автор: Анастасія Кушпіт