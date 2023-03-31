Это спасет жизнь наших героев: в Украину упростили ввоз комплектующих для беспилотников

Украинским производителям беспилотников существенно упростили жизнь. Теперь значительно облегчена процедура ввоза комплектующих для создания дронов.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, состоялся еще один важный шаг для развития украинского рынка БПЛА.

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Дроны быстрее будут попадать на фронт

Федоров отметил, что постановление одобрило правительство 30 марта. Над упрощением процедуры, по словам министра, работали Минэкономики и Минцифры при "максимальной поддержке" СБУ.

Теперь производителям дронов не нужно будет получать на это заключение от Службы безопасности,

– подчеркнул он.

Раньше процедура была более сложной. Надо было ожидать заключения от СБУ, что забирало у производителей БПЛА до 15 дней. Да и сама экспертиза затягивала процесс ввоза на территорию Украины комплектующих для беспилотников.

К примеру, говорится о GPS-модулях или термальных камерах. Кроме того, процедура упрощения может ускорить ввоз, сбор и доставку этих комплектующих на фронт.

"Продолжаем работать над ликвидацией других блокеров. Вносим изменения в Таможенный и Налоговый кодексы. Чтобы импортеры БПЛА не платили ввозную пошлину и НДС за дроны и комплектующие на время военного положения", – добавил министр.

По его словам, все это даст возможность сделать украинское войско более технологичным. Это позволит как сберечь жизнь нашим защитникам, так и приблизить победу Украины.

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