Украина придумала, как нивелировать одно из преимуществ врага
В первые недели 2025 года в России несколько уменьшилось количество сообщений об убитых российских солдатах.
Эту фразу следует понимать так, как она написана. Не количество потерь уменьшилось, а количество сообщений о них уменьшилось. Вероятно, здесь есть какая-то взаимосвязь и с праздниками, и проблемами эвакуации. Эти потери россиян проявятся чуть позже. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.
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Цифры российских потерь
По состоянию на 13 января группа "Информационное сопротивление" поименно зафиксировала 92 657 российских солдат, которых в самой России признали убитыми или похоронили. Еще около 450 – точно мертвы, но происходит уточнение данных.
За две недели количество установленных убитых выросло на 1209.
Российский проект "Медиазона" и российская служба BBC по состоянию на 17 января указывают цифру 88 726 убитых. При этом они отмечают, что еще не разобрали 7 799 записей. Отмечено, что это именно записи, а не люди, потому что есть дублирование. То есть порядок цифр одинаковый.
Напомню, что это минимальное количество убитых, которых на самом деле больше не менее чем в 2 раза. То есть российская армия потеряла в Украине около 185 тысяч только убитыми.
Плюс те, кто списан из-за тяжелых ранений, болезни, те, что умерли в небоевой ситуации, дезертиры, пропавшие без вести, пленные и так далее.
Ситуация в начале года
Еще есть один важный момент, на который обращают внимание и наши исследователи, и западные, и российские оппозиционные. В России снижается запас танков и бронетехники на базах хранения, темпы производства и восстановления не компенсируют темпы потерь.
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Из-за этого нарастает количество случаев использования россиянами переделанных гражданских автомобилей, тех же буханок для подбрасывания небольших групп пехоты к линии боевого соприкосновения. Это подтверждают наши военные.
Так же темпы набора наемников не компенсируют темпы потерь живой силы. Поэтому в начале 2025 года видим такую картину.
Идет одновременное соревнование по нескольким направлениям.
С одной стороны, Россия применяет тактику наступления малыми группами. В условиях тотального пренебрежения Кремля к жизни своих солдат и пока численного преимущества, российская армия ползет вперед. Учитывая дефицит и уязвимость техники, темпы такого подползания – 55 километров в год по прямой на самом успешном участке.
С другой стороны, расширяется применение роботизированных и беспилотных комплексов украинской армией. Они постепенно нивелируют преимущество в технике и перемалывают живую силу врага.
В какой-то точке эти тенденции должны сбалансироваться, если не будет обвала.
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Причины, которые могут вызвать проседание фронта:
- резкое уменьшение/торможение внешней помощи, что приведет к разрывам в обеспечении боеприпасами прежде всего;
- внутренняя дестабилизация.
В войне "люди против людей" российско-корейские (и подобные им) силы однозначно имеют преимущество. Но в ситуации люди и роботы против людей и роботов все иначе. Появляются дополнительные мультипликаторы, коэффициенты и тому подобное.
Все, что написано – не для самоуспокоения. Карту все видят. Проблемы все знают. Но и масштаб стоит представлять. Не ухудшать. Помогать тем, кого лично знаете.
Лидеры по зафиксированным потерям в абсолютных числах:
- Башкортостан – 4 160 (+119);
- Татарстан – 3 813 (+121);
- Краснодарский край – 3 573 (+61);
- Свердловская область – 3 352 (+54);
- Пермский край – 3 020 (+60);
- Московская область – 3 000 (+46);
- Челябинская область – 2 791 (+64);
- Саратовская область – 2 253 (+61);
- Иркутская область – 2 216 (+44);
- Самарская область – 2 150 (+26)
...
- Ингушетия – 143 (+2);
- Чечня – 374 (+1);
- Санкт-Петербург – 1 036 (+38);
- Москва – 809 (+14)
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