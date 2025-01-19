Цю фразу слід розуміти так, як вона написана. Не кількість втрат зменшилася, а кількість повідомлень про них зменшилася. Ймовірно, тут є якийсь взаємозв'язок і зі святами, і проблемами евакуації. Ці втрати росіян виявляться трохи згодом. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Читайте також Недобрі новини з фронту: що зараз відбувається на головних напрямках

Цифри російських втрат

Станом на 13 січня група "Інформаційний спротив" поіменно зафіксувала 92 657 російських солдатів, яких у самій Росії визнали вбитими або поховали. Ще близько 450 – точно мертві, але відбувається уточнення даних.

За два тижні кількість встановлених убитих зросла на 1209.

Російський проєкт "Медіазона" і російська служба BBC станом на 17 січня вказують цифру 88 726 убитих. При цьому вони наголошують, що ще не розібрали 7 799 записів. Наголошено, що це саме записи, а не люди, бо є дублювання. Тобто порядок цифр однаковий.

Нагадаю, що це мінімальна кількість убитих, яких насправді більше не менше ніж у 2 рази. Тобто російська армія втратила в Україні близько 185 тисяч лише вбитими.

Плюс ті, хто списаний через важкі поранення, хвороби, ті, що померли в небойовій ситуації, дезертири, зниклі безвісти, полонені і так далі.

Ситуація на початку року

Ще є один важливий момент, на який звертають увагу і наші дослідники, і західні, і російські опозиційні. У Росії знижується запас танків та бронетехніки на базах зберігання, темпи виробництва та відновлення не компенсують темпи втрат.

Зауважте Активний наступ росіян триває на Покровському напрямку: карта бойових дій на 19 січня

Через це наростає кількість випадків використання росіянами перероблених цивільних автомобілів, тих же буханок для підкидання невеликих груп піхоти до лінії бойового зіткнення. Це підтверджують наші військові.

Так само темпи набору найманців не компенсують темпи втрат живої сили. Отож на початку 2025 року бачимо таку картину.

Йде одночасне змагання з кількох напрямків.

З одного боку, Росія застосовує тактику наступу малими групами. В умовах тотальної зневаги Кремля до життя своїх солдатів і поки що чисельної переваги, російська армія повзе вперед. Зважаючи на дефіцит та вразливість техніки, темпи такого підповзання – 55 кілометрів на рік по прямій на найуспішнішій ділянці.

З іншого боку, розширюється застосування роботизованих та безпілотних комплексів українською армією. Вони поступово нівелюють перевагу у техніці та перемелюють живу силу ворога.

У якійсь точці ці тенденції мають збалансуватись, якщо не буде обвалу.

Рекомендуємо Путін хоче перерви у війні, щоб скористатися грузинським сценарієм

Причини, які можуть спричинити просідання фронту:

різке зменшення/гальмування зовнішньої допомоги, що призведе до розривів у забезпеченні боєприпасами насамперед;

внутрішня дестабілізація.

У війні "люди проти людей" російсько-корейські (і подібні до них) сили однозначно мають перевагу. Але в ситуації люди та роботи проти людей та роботів все інакше. З'являються додаткові мультиплікатори, коефіцієнти тощо.

Усе, що написане – не для самозаспокоєння. Карту всі бачать. Проблеми усі знають. Але й масштаб варто уявляти. Не погіршувати. Допомагати тим, кого особисто знаєте.

Лідери із зафіксованих втрат в абсолютних числах:

Башкортостан – 4 160 (+119);

Татарстан – 3 813 (+121);

Краснодарський край – 3 573 (+61);

Свердловська область – 3 352 (+54);

Пермський край – 3 020 (+60);

Московська область – 3 000 (+46);

Челябінська область – 2 791 (+64);

Саратівська область – 2 253 (+61);

Іркутська область – 2 216 (+44);

Самарська область – 2 150 (+26)

…