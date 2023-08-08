Украинская жара: в Минобороны показали, как "жарят" окупантов при температуре +2500 градусов
Источник:Минобороны
Украинские бойцы устроили для российских оккупантов настоящий ад на одном из участков фронта. Наши воины "поджарили" оккупантов в танке.
Судя по видео, опубликованному Минобороны Украины, российским военным не слишком комфортно в Украине по меньшей мере из-за жары. Поэтому оккупанты открываю люки в своих танках.
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В результате атаки украинских бойцов танк оккупантов сгорел
Украинские бойцы грамотно воспользовались халатностью россиян и атаковали противника. Наши воины благодаря дрону сбросили на вражеский танк взрывчатку.
Взрывной предмет попал точно в люк, после чего произошел мощный взрыв. На опубликованных кадрах заметно, что вражеский танк сгорел в результате атаки украинских воинов.
Несмотря на летнюю жару в Украине, мы не рекомендуем оставлять люки открытыми. Ведь операторы украинских беспилотников легко могут поднять +35 °C до жгучих +2500 °C!,
– отметили в Минобороны Украины.
Как украинские военные атаковали российский танк: смотрите видео
Что известно о потерях России в войне
- По состоянию на 8 августа в Украине уже уничтожены 250 800 окупантов и немало техники. Недавно командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский опубликовал видео, как наши бойцы "приветствуют" врага термобарическим оружием.
- Также спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили одно из подразделений вражеских "ракетных войск специального назначения". Бойцы проводят успешные операции на левобережье Херсона.
- На Лиманском направлении украинские воины обнаружили и уничтожили пункт вражеской аэроразведки. В то же время накануне на Запорожье в районе Роботиного наши бойцы сбили российский вертолет Ка-52.
- На днях военные с помощью HIMARS ликвидировали враждебные позиции на острове Джарилгач, что в Херсонской области