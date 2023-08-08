Украинская жара: в Минобороны показали, как "жарят" окупантов при температуре +2500 градусов

Украинские бойцы устроили для российских оккупантов настоящий ад на одном из участков фронта. Наши воины "поджарили" оккупантов в танке.

Судя по видео, опубликованному Минобороны Украины, российским военным не слишком комфортно в Украине по меньшей мере из-за жары. Поэтому оккупанты открываю люки в своих танках.

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В результате атаки украинских бойцов танк оккупантов сгорел

Украинские бойцы грамотно воспользовались халатностью россиян и атаковали противника. Наши воины благодаря дрону сбросили на вражеский танк взрывчатку.

Взрывной предмет попал точно в люк, после чего произошел мощный взрыв. На опубликованных кадрах заметно, что вражеский танк сгорел в результате атаки украинских воинов.

Несмотря на летнюю жару в Украине, мы не рекомендуем оставлять люки открытыми. Ведь операторы украинских беспилотников легко могут поднять +35 °C до жгучих +2500 °C!,

– отметили в Минобороны Украины.

Как украинские военные атаковали российский танк: смотрите видео

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