Украинские бойцы эффектно уничтожили технику оккупантов, спрятанную в фермерском ангаре
Источник:ССО "Азов"
Наши воины успешно ликвидировали позиции оккупантов в Запорожской области. Враг спрятал технику в фермерском ангаре.
Успешную работу проделали воины ССО АЗОВ совместно с артиллерией Вооруженных сил Украины. Первые зафиксировали цель с воздуха и передали координаты атаки ВСУ.
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Надеялись остаться незамеченными
Вероятно, кафиры думали, что импровизированную базу невозможно вычислить. Однако украинские защитники полностью разгромили ангар вместе с техникой и личным составом.
Потери неприятеля еще уточняют. Бойцы показали мощное видео разгрома.
Потери врага
Украинские защитники на 95-й день полномасштабной войны продолжают уничтожать российских оккупантов. Только за сутки 28 мая бойцы обезвредили 150 захватчиков.
В Генштабе обнародовали и общую свежую статистику, однако это только примерные подсчеты. На самом деле реальные потери россиян могут быть больше. ВСУ уже ликвидировали:
- личного состава – около 30 150 человек;
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
Более того, украинская армия ликвидирует российских командиров. Например, 29 мая сообщили, что ВСУ "убрали" командира парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.
С техникой у врага тоже беда. В МВД отмечали, что более 30% современных танков России уже уничтожены . Дальше цифра будет только увеличиваться – тем более с современным вооружением, которое нам передает Запад. Собственно, потому и захватчики стащили на Запорожье советские расконсервированные танки Т-62.
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