Будут обучаться на системах Patriot: почти 100 украинских военных прибыли в США

В понедельник, 16 января, украинские бойцы прибыли в США для обучения. В штате Оклахома они будут овладевать системами Patriot.

Украинский журналист VOA сообщил, что в США прибыли около 100 украинских военных. Они будут учиться по ускоренной программе.

Интересно Мы отдаем вам то, что защищает нас, – Ходжес о перспективах Patriot для Украины

Как будет проходить обучения

В Пентагоне отмечают, что ускоренная программа тренировок для украинских бойцов продлится несколько месяцев. К слову, стандартная программа длится от полугода до года.

Украинские военные прибыли в Оклахому: смотрите видео

По прибытии в штат Оклахома украинские бойцы отправились в одну из четырех военных баз подготовки армии – в Форт-Силл.

Автобусы с украинскими военными по дороге на базу Форт-Силл / Фото Остап Ярыш

США рассматривают различные варианты проведения подготовки с Patriot, чтобы включить потенциальную подготовку в Америке, за границей или сочетание обоих.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские защитники очень быстро овладевают техникой, которую нам передают международные партнеры. Игнат отметил, что у него не возникает никаких сомнений в том, что наши воины овладеют Patriot.

Когда Украина получит ЗРК Patriot