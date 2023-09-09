Выдавливаем противника: в Силах обороны рассказали о продвижении возле Работино

Силы обороны Украины продолжают продвигаться у Работино на Запорожском направлении. Украинские бойцы выдавливают врага.

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона заявил, что украинские бойцы имеют успехи в районе Работино, хоть продвигают и не так быстро, пишет 24 Канал.

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Россия перебрасывает силы в направлении Работино

"Мы продолжаем выдавливать противника. Небыстро, но определенные успехи есть", – сказал он.

Александр Штупун подтвердил информацию, что россияне перебрасывают в направлении Работино подразделения воздушно-десантных войск. Оккупанты также пытаются восстановить утраченные позиции, но безуспешно.

Какие проблемы возникнут у россиян из-за переброски сил

Британская разведка в обзоре о войне в Украине предполагает, что русское командование начало перекидывать под Работино подкрепление с других участков фронта, что уменьшит возможности врага вести наступательные действия.

Разведка констатирует, что украинские силы зашли в российскую многоуровневую линию обороны, расположенную восточнее поселка Работино, и украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение и истощают российские силы.

Кроме того, сохраняется давление на российские позиции к югу от Бахмута, где украинские силы постепенно продвигаются между Клещеевкой и Андреевкой.

Весьма вероятно, что Россия перебросила силы из других участков фронта на замену истощенным подразделениям вокруг Работино. Эти перебрасывания сил, вероятно, ограничивают способности России вести собственные наступательные операции на других участках фронта. Также эти передислокации, скорее всего, указывают на то, что они испытывают давление на свои оборонные линии, в частности вокруг Работино,

– отмечает разведка.

Ранее в разведке Британии заявляли, что оккупанты рискуют разделить собственные силы . Дело в том, что Россия пытается остановить наступательные действия Украины на Юге, отвлекая украинские силы на Купянском направлении.

Вместе с тем Александр Штупун сообщил, что украинские защитники также продолжают сдерживать наступление оккупационных войск вблизи Авдеевки и Марьинки.

"Там враг больше применяет подразделения "шторм-z". Там в течение суток противник предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Не оставляет попыток в районах Новокалиново, Красногоровки и Пречистовки Донецкой области", – резюмировал Штупун.