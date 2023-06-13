"Враг сразу отступал по полю": защитники показали, как освобождали Макаровку – мощное видео

Украинские бойцы показали, как освобождали село Макаровка в Донецкой области во время контрнаступления. Враг через поле пытается скрыться, как только понимает, что ВСУ приближаются. В то же время, не прекращает обстрелов из артиллерии.

Мощное видео было опубликовано на странице 35 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Донетчина постепенно становится украинской, продвижение ВСУ есть.

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Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов из украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала,

– рассказали военные.

В населенном пункте совершаются стабилизационные действия.

Военные отмечают, что после потери Макаровки войска России пытались уничтожить село из авиации и артиллерии, однако помешали действия ВСУ.

Актуально о продвижении защитников

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю в Донецком и Таврическом операционных районах:

продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 километра;

площадь территории, взятой под контроль ВСУ, 90 квадратных километров;

В ходе контрнаступательных действий за неделю удалось освободить 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.