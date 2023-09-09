"Выборы" закончились досрочно: украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов на Запорожье
Россия на оккупированных территориях Украины проводит псевдовыборы. Украинские дроны-камикадзе "проголосовали" на одном из так называемых участков в Запорожской области.
Как сообщили источники 24 Канала в СБУ, во время псевдовыборов, которые Россия проводит и на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили "проголосовать" против оккупантов.
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Дроны атаковали штаб, где оккупанты хранят бюллетени
Они посетили "избирательный" штаб россиян в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.
Дроны-камикадзе атаковали штаб оккупантов: смотрите видео
Как констатировали в СБУ, выборы там закончились досрочно. Взрыв и пожар, по нашей информации, оккупантам устроила СБУ.
После взрывов оккупанты занервничали. В частности, они оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.
Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборационистам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами,
– заявили источники 24 Канала в СБУ.
Что известно о псевдовыборах
- Россия проводит псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Во время "выборов" оккупанты выбирают депутатов в так называемые областные и местные органы. Россияне фальсифицируют результаты даже псевдовыборов, рисуя положительные результаты для правящей партии России.
- Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков считает, что россияне проводят "выборы" на временно оккупированных территориях по двум причинам.
- Во-первых, это пропагандистская картинка, которую потребляет внутренний российский потребитель. Во-вторых, оккупанты выискивают людей с проукраинской позицией.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что для так называемых "выборов" в Мариуполь должна была приехать "массовка" из оккупированной Донецкой области и России.
- Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин рассказал, что россияне проводят "выборы" под дулами автоматов. При этом людей вынуждают голосовать даже на остановках общественного транспорта.
- В целом местное населения игнорирует псевдовыборы. Украинцы портят бюллетени и оставляют красноречивые послания, в частности, что ждут ВСУ.