Украина наращивает производство дронов: сколько и какие образцы может изготовить

Оборонная компания Vyriy изготовила тысячу FPV-дронов, которые полностью состоят из украинских компонентов. Это большое достижение, которое подтверждает, что Украина может создавать БПЛА без иностранных деталей.

Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина Михалко, отметив, что компоненты для большинства беспилотников можно изготовить в Украине или в ЕС. Но здесь есть определенный вызов.

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Можно ли полностью отказаться от иностранных компонентов

Дроны из украинских, европейских или американских компонентов будут стоить дороже. Соответственно есть вопрос к государству, готово ли оно покупать дорогие дроны, но которые являются более безопасными, потому что не имеют комплектующих из Китая.

Основная причина, почему компании до сих пор покупают в Китае, – это то, что там ниже цена. Нужна государственная политика, которая направлена на локализацию компонентов. То есть производителю конечного изделия должно быть выгоднее покупать именно украинские компоненты. И не только в контексте цены, а в контексте прогнозируемого получения государственных контрактов.

Лучшее регулирование – это четкая коммуникация со стороны государства на уровне постановлений, законов о том, что производители, которые изготавливают дроны, бронетехнику или другое вооружение из украинских компонентов, имеют приоритетные закупки,

– отметила Екатерина Михалко.

Это заставит отрасль использовать украинские компоненты, несмотря на их стоимость. Сейчас предпочтение отдается продукции, которая дешевле, потому что есть дефицит бюджета, нужно больше оружия.

Сколько дронов может изготовить Украина

В 2024 году производителям удалось выполнить задачу и создать миллион FPV- дронов. На 2025 год стоит задача произвести в 2,5 раза больше. По словам министра обороны и президента, реальной является даже цифра 4,5 миллиона дронов.

Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что целесообразнее вкладывать средства в другие типы беспилотников, например, ударные, морские, разведывательные, роботизированные системы.

Думаю, военные точно не будут против, если будут иметь 4 миллиона FPV-дронов. Это положительный шаг для линии фронта. Но важно, чтобы это не означало, что другие образцы вооружения будут покупать в меньших объемах,

– отметила Екатерина Михалко.

Она добавила, что компании могут изготовить 4,5 миллиона FPV, а когда произойдет масштабирование, то отрасль сможет создать даже 6 – 7 миллионов. Тогда возникнет вопрос к государству, что делать с избытком мощностей, особенно при условии закрытого экспорта.

В 2024 году мы подсчитали недозагруженность производственных возможностей. Речь идет об образцах вооружения, которые применяет наша армия. Все эти компании имели государственные контракты, однако были недозагруженными на 63%,

– рассказала исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины".

Хотелось бы загрузить производства именно украинскими заказами, но есть дефицит бюджета. Отсутствие контрактов приводит к тому, что дроны не изготавливают для нужд армии, и мы не зарабатываем валюту благодаря экспорту. Соответственно недополучаем средства в государственный бюджет.

Экспорт является путем, чтобы из европейских стран, стран НАТО – получать средства для того, чтобы покупать больше оружия для нужд армии.