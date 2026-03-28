Делают домохозяйки с 3D-принтерами, – гендиректор Rheinmetall раскритиковал украинские дроны

Гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что не считает украинские дроны технологически инновационными. А их производителей пренебрежительно назвал "украинскими домохозяйками".

Об этом Армин Паппергер сказал в разговоре с журналистом Саймоном Шустером для The Atlantic.

Почему гендиректор Rheinmetall раскритиковал украинские дроны?

Журналист побывал на одном из заводов компании в немецком Унтерлюссе и пообщался с Паппергером. Во время разговора Шустер спросил об украинских дронах, которые активно используют для уничтожения тяжелой бронетехники – ключевого сегмента бизнеса Rheinmetall. В ответ глава компании отнесся к этому скептически.

Это просто игра с "Лего". Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-то технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: "Вау!" – и это замечательно. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall,

– сказал он.

Когда журналист заметил, что Украина сейчас производит больше дронов, чем любая демократическая страна, и поинтересовался, как это может повлиять на бизнес компании, Паппергер отреагировал резко.

В ответ на примеры украинских производителей, в частности Fire Point – производителя дронов FP-1, FP-2 и ракет "Фламинго" – и Skyfall, которая производит тяжелые бомберы Vampire, гендиректор Rheinmetall высказался еще жестче.

"Это украинские домохозяйки. У них на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов. Это не инновация", – заявил он.

Также, по мнению Паппергера, Украина вряд ли сможет поставлять свои дроны странам НАТО. Поскольку для этого нужны лицензии Альянса, получить которые будет сложно из-за бюрократических процедур и позиции западных регуляторов.

