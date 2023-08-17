Проблемы России в Черном море будут расти, – Мусиенко о применении украинских дронов

Украинские надводные дроны удачно себя зарекомендовали в водах Черного моря. Об этом свидетельствует атака на Крымский мост 17 июля с применением морских беспилотников.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнениями с 24 Каналом, что россияне начинают бояться украинских дронов. Кое-где прячут корабли в Севастопольской бухте, а это значит – стычки в водах Черного моря только набирают обороты.

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Россия начинает бояться дронов

Украина показательно берёт под контроль ситуацию в Черном море. Служба безопасности Украины, Главное управление разведки, Военно-морские Силы и другие подразделения показали, насколько эффективными могут быть украинские воздушные и морские дроны. Такая конкуренция между структурами достаточно продуктивна, ведь российских кораблей и военных объектов хватит на всех.

Соревнования за то, кто потопит больше российских кораблей, думаю, можем приветствовать. Это очень хорошо. Я к этому положительно отношусь. Мы видим, что не один проект или дрон завязан на какое-то одно или два ведомства, их больше. Здесь можно пожелать только успехов в этом соревновании, чтобы они были решительными и не отступали от цели,

– добавил военный эксперт.

В России присутствует тотальное преимущество в Черном море с точки зрения морских средств – судов и лодок. Только более 70 кораблей Черноморского флота России прячутся в Севастопольской бухте. Тем не менее украинские дроны показывают, кто в водах хозяин. Серьезная борьба только начинается.

Мусиенко рассказал, как украинские дроны изменили ситуацию в Черном море: смотрите видео

"Некоторые корабли россияне выводят, но делают это максимально осторожно. То есть уже видно, что они боятся этих надводных дронов. Я думаю, что с развитием, частотой применения и масштабированием их производства – проблемы России в Черном будут расти", – сказал Александр Мусиенко.

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