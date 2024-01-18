Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов минобороны России, – источники
Хакеры группировки Blackjack, предположительно имеющие отношение к СБУ, взломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России. Украинские кибервоины получили массив данных весом 1,2 терабайта.
Соответствующей информацией поделились источники 24 Канала. Кроме этого киберспециалисты снесли серверы оккупантов – им придется строить все по памяти.
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Успешная работа хакеров
Украинские хакеры взломали и скачали информацию, которой владело российское госпредприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам". Кибервоины получили в распоряжение 1,2 терабайта данных по военным сооружениям врага.
Хакеры получили доступ к информации об объектах минобороны России / Источники 24 Канала
Отмечается, что туда вошли более 500 паспортов военных объектов минобороны России. Это, например, арсеналы вооружения, зенитно-ракетные комплексы, штабы, казармы и другая документация. В частности, там можно найти и объекты, расположенные на оккупированных территориях.
Выкачанный массив данных имеет разнообразную важную информацию / Источники 24 Канала
Кроме того, хакеры также снесли 7 серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. То есть, работники госучреждения остались без всех данных, а также без их резервных копий. Фактически военные объекты теперь придется строить по памяти.
Кибервойна против России
- Ранее, 9 января, стало известно, что хакеры группы Blackjack взломали московского интернет-провайдера "М9ком". Им удалось снести серверы этой компании. Кибервоины удалили официальный сайт провайдера, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.
- В октябре команда KibOrg в сотрудничестве с хакерами NL добыла персональные данные более 30 миллионов клиентов российского Альфа-банка. Уже в январе они решили выложить всю базу в открытый доступ. Каждый желающий может изучить данные о клиентах банка Фридмана.
- Кроме этого, в начале января хакеры второй раз за короткий промежуток времени взломали провайдера администрации Путина "АКАДО". Она предоставляет российскому диктатору полный спектр услуг связи. Кроме того, без интернета осталось множество россиян.