Не боится РЭБов и имеет автопилот: украинские инженеры разработали беспилотник WarDog

В российско-украинской войне беспилотники играют важную роль. Дроны – глаза наших военных. Именно БПЛА позволяют защитникам вести разведку вдоль всей линии фронта, выявлять россиян и вражескую технику, дистанционно корректировать артиллерийский огонь.

Поэтому украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, который может вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием российских РЭБ. Такой информацией поделился в своем телеграмм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает 24 Канал.

Интересно В Украине есть дроны с дальностью поражения более 1000 километров, – Федоров

Какая особенность WarDog

По словам Федорова, система беспилотника позволяет вести разведку в автономном, полуавтономном и ручном режимах, и даже если подавлен GPS-сигнал.

Дрон WarDog уже активно контрактуют в рамках проекта Армия дронов. Беспилотники успешно выполняют боевые задачи на Запорожском и Харьковском направлениях. Также WarDog испытывали возле Краматорска – дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 метров,

– сказал глава Минцифры.

Среди преимуществ БПЛА украинские защитники отмечают стабильность в полете несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, что позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе.

Характеристика WarDog Дрон может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 километров и до 30 километров в режиме авиапилота. Скорость беспилотника – более 12 – 15 метров в секунду.

Благодаря фидбеку от военных разработчики усовершенствовали функционал WarDog, чтобы "зрение артиллерии" становилось еще более острым. Отмечается, что БПЛА украинцы подали через кластер разработок Brave1.

Что известно о других разработках украинских инженеров

Специалисты из Украины разработали дрон "Лютый" специально для точных и эффективных ударов по российским НПЗ. Вес боевой части составляет 50 килограммов, что позволит вывести из строя нефтеперерабатывающий завод.

Также изобретатели создали дрон, который похож на самолет малой гражданской авиации типа Cessna 172. Пока неизвестно его название и характеристики. Его заметили во время того, как БПЛА наносил удары по "Алабуге" в России.

Отметим, что Украина будет производить тысячи дальнобойных дронов, способных наносить удары вглубь России уже до конца 2024 года. Сейчас у нас работает около 10 компаний, которые разрабатывают БПЛА, которые могут достичь Москвы и Санкт-Петербурга.